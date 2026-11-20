Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu haftanın yarışması, 20 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek final bölümüyle sona eriyor. Hafta boyunca birbirinden iddialı menüler hazırlayan yarışmacılar, rakiplerinden aldıkları puanlarla sıralamada yer edinmek için kıyasıya mücadele etti. Haftanın birincisi, final bölümünde açılacak zarfla belli olacak ve 200 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz kim 1. oldu, 20 Kasım Cuma Yemekteyiz'i kim kazandı, büyük ödül ne kadar ve haftanın puan durumu nasıl soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Yemekteyiz'de haftanın finaline ilişkin tüm detaylar.

20 KASIM CUMA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Haftanın kazananı, bu akşam yayınlanacak final bölümünde belli olacak. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecek.

YEMEKTEYİZ KİM 1. OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi, yarışmacıların hafta boyunca birbirlerine verdiği puanların toplanmasıyla belirleniyor. Hafta sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor. Bu haftanın birincisi, final bölümündeki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçilen yarışmacı, 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Yarışmacılar, bu büyük ödülü kazanabilmek için hafta boyunca hem lezzetli menüler hazırlamaya hem de misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.

YEMEKTEYİZ'DE PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Yemekteyiz'de her gün bir yarışmacı ev sahibi oluyor ve diğer yarışmacıları kendi evinde ağırlıyor. Ev sahibinin hazırladığı menü, sofra düzeni ve misafirperverliği, konuk yarışmacılar tarafından puanlanıyor. Hafta sonunda tüm puanlar toplanarak haftanın birincisi belirleniyor.

YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Programın bölümleri ayrıca TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.

YEMEKTEYİZ'İ KİM SUNUYOR?

Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyicilerle buluşuyor. Topal, yarışmacılarla olan samimi diyalogları ve esprili tarzıyla programın en sevilen yüzleri arasında yer alıyor.