Yemekteyiz kim 1. oldu, 19 Haziran Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali heyecanı doruğa çıkarken, izleyiciler "Yemekteyiz kim birinci oldu, 19 Haziran Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?" sorularına kilitlendi. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında puanlama maratonu sona ererken, 200 bin TL’lik büyük ödülün sahibini belirleyen anlar sosyal medyada gündem oldu.

19 Haziran YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 19 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.

HAFTANIN MENÜLERİ

GÖNÜL'ÜN MENÜSÜ

• Muhammara, Peynir Topu Ve Avokadolu Humus

• Fellah Köftesi

• Sebze Eşliğinde Tuffahiye

• Pancar Salatası

• Pavlova

SAMET'İN MENÜSÜ

• Yeşil Yağ İle Sour Cream Eşliğinde Pancar

• Mantar Püresi Eşliğinde Patates Pave

• Ahtapotlu Risotto

• Portakallı Karnabahar Salatası

• Orman Meyveli Cheesecake

ULAŞ'IN MENÜSÜ

• Ajo Blanco

• Pirinç Yufkasından Gyoza

• Efsane Tatlı Patates Püresi Yatağında Teriyaki Soslu Lezzet Somon

• Asya Usulü Traktör Soslu Salata

• Mangolu Tiramisu

GÜLSEREN'İN MENÜSÜ

• Otlu Çorba

• Asma Yaprağında Enginar Dolması

• Lavaş Eşliğinde Geleli Kebabı

• Meyveli Semizotu Salatası

• Dondurma Eşliğinde El Açması Fıstıklı Burma Baklava

ARZU'NUN MENÜSÜ

• Mısır Ve Patatesli Zeytinyağlı Fasulye Diblesi, Kadayıf Çanağında Haydari Ve El Yapımı Kırmızı Lahana Turşusu

• Kapya Biber Mousse İle Çıtır Sepet

• Ekmek Kafesi İçinde Düşes Patates Eşliğinde Kaliforniya Biber Yatağında Kuzu Karski

• Granny Elma Ve File Bademli Semizotu Salatası

• Kırmızı Meyveler İle Limon Ve Fesleğenli Panna Cotta

19 Haziran YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 19 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.