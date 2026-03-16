Yemekteyiz Kenan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Mart haftasında yarışacak olan Kenan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Kenan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ KENAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan Kenan, mutfak tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında 200 bin TL büyük ödül için yarışan Kenan, mesleki geçmişiyle diğer yarışmacılardan ayrılıyor.

Programın yeni bölümünde kendini tanıtan Kenan, son dört yıldır gemilerde aşçı olarak çalıştığını söyleyerek mutfak deneyimini izleyicilerle paylaştı.

Yarışmada yaptığı açıklamada profesyonel eğitim almadığını ancak mutfakta ciddi bir tecrübe kazandığını belirten Kenan, "Son 4 yıldır alaylı aşçı olarak gemilerde çalışıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Denizde uzun süre çalışan bir aşçı olduğunu ifade eden Kenan, farklı kültürlerin yemeklerini yapma fırsatı bulduğunu ve bu sayede mutfak becerilerini geliştirdiğini dile getirdi. Özellikle gemi mutfaklarında hızlı ve pratik yemek hazırlamanın önemli olduğunu vurguladı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.