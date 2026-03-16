Yemekteyiz Kenan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Kenan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ KENAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan Kenan, mutfak tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında 200 bin TL büyük ödül için yarışan Kenan, mesleki geçmişiyle diğer yarışmacılardan ayrılıyor.

Programın yeni bölümünde kendini tanıtan Kenan, son dört yıldır gemilerde aşçı olarak çalıştığını söyleyerek mutfak deneyimini izleyicilerle paylaştı.

Yarışmada yaptığı açıklamada profesyonel eğitim almadığını ancak mutfakta ciddi bir tecrübe kazandığını belirten Kenan, "Son 4 yıldır alaylı aşçı olarak gemilerde çalışıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Denizde uzun süre çalışan bir aşçı olduğunu ifade eden Kenan, farklı kültürlerin yemeklerini yapma fırsatı bulduğunu ve bu sayede mutfak becerilerini geliştirdiğini dile getirdi. Özellikle gemi mutfaklarında hızlı ve pratik yemek hazırlamanın önemli olduğunu vurguladı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi

Dünyayı tedirgin eden krizi çözecek Türkiye hamlesi
Haberler.com
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

Dengeleri değiştirecek silah yeraltından çıktı! İşte ateşlenme anları
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası