Yemekteyiz Gizem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-27 Kasım haftasında yarışacak olan Gizem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gizem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GİZEM KİMDİR?

34 yaşındadır ve hayatının olgunluk dönemine enerjik bir bakışla devam etmektedir.

İki çocuk annesidir. Ailesine bağlı, çocuklarının gelişimi ve mutluluğu için çaba gösteren bir yapıya sahiptir.

Ankara doğumludur. Başkentin çok kültürlü yapısı ve düzenli yaşam tarzı, kişiliğinde de kendini hissettirir.

200 bin TL'lik bir ödül kazanması hâlinde, uzun süredir hayalini kurduğu araba değişikliğini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.