Haberler

Yemekteyiz Gamze kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gamze Hanım kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemekteyiz Gamze kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gamze Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Gamze Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gamze Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Eylül - 2 Ekim haftasında yarışacak olan Gamze Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gamze Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gamze Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GAMZE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

Vatandaşın canını hiçe saydı, yaptığı cezasız kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor?

SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor? İşte detaylar
Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı

Trump coştu! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü! COP31 Liderler Zirvesi'ne davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanına COP31 daveti
Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama