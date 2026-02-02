Yemekteyiz Fadik kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fadik Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Fadik Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Fadik Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fadik Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Fadik Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fadik Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ FADİK KİMDİR?

Haftanın iddialı isimleri arasında gösterilen Fadik Yılmaz, 37 yaşında. Tokatlı olan yarışmacı, mutfaktaki disiplinli yaklaşımı ve özgüveniyle dikkat çekiyor.

Günlük yaşamında personel aşçısı olarak çalışan Fadik Yılmaz, uzun yıllara dayanan mutfak deneyimine sahip. Profesyonel mutfakta edindiği pratiklik ve lezzet bilgisine güveniyor.

Mutfak becerilerini ekrana taşımayı hedefleyen Yılmaz, iddialı tabaklar hazırlayarak rakipleri arasından sıyrılmak istiyor. Disiplinli çalışma alışkanlığı, yarışmadaki en büyük kozları arasında yer alıyor.

Üç çocuk annesi olan Fadik Yılmaz, yoğun iş temposuna rağmen ailesiyle dengeli bir yaşam sürdürmeye özen gösteriyor. Hem anne hem de aşçı kimliğiyle güçlü bir profil çiziyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

