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Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ekim haftasında yarışacak olan Esma Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Esma Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Esma Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ESMA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reİlhante dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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