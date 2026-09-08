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Yemekteyiz Erkan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erkan Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Erkan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erkan Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Erkan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erkan kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-11 Eylül haftasında yarışacak olan Erkan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Erkan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erkan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ERKAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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