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Yemekteyiz Betül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Betül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Betül Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Eylül haftasında yarışacak olan Betül Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BETÜL KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

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