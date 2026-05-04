Haberler

Yemekteyiz Adem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Adem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Adem Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Mayıs haftasında yarışacak olan Adem Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Adem Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ADEM KİMDİR?

Adem Aybay, 41 yaşındadır. Isparta doğumlu olan Aybay, hemşehrileri tarafından sevilen ve tanınan bir isim olarak bilinmektedir.

Adem Aybay, erkek kuaförü olarak çalışmaktadır. Yıllarca sürdürdüğü bu meslekte müşterilerine kaliteli hizmet sunarak adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Adem Aybay, 1 çocuk babasıdır. Aile hayatına büyük önem veren Aybay, babalık sorumluluklarını mesleğiyle başarıyla yürütmektedir.

Adem Aybay, kuaförlüğün yanı sıra büyükbaş hayvan besleyerek hayvancılıkla da ilgilenmektedir. Hem şehir hem de kırsal yaşamı bir arada sürdüren Aybay, bu yönüyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

Adem Aybay, 200 bin TL ödülü kazanması halinde hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürmeyi planladığını belirtti. Bu hedef, onun yaşama olan enerjisini ve hayallerini gözler önüne seriyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar

12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar