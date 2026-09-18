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Yeliz Yeşilmen kimdir, neden gözaltına alındı? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli?

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Yeliz Yeşilmen kimdir, neden gözaltına alındı? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli?
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Yeliz Yeşilçimen, Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Sefo'nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir, neden gözaltına alındı? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda aralarında Yeliz Yeşilmen'in de bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki,  Yeliz Yeşilmen kimdir, neden gözaltına alındı? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YELİZ YEŞİLMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yeliz Yeşilmen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken, soruşturma kapsamında Yeliz Yeşilmen'in de aralarında bulunduğu isimlerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yeliz Yeşilmen'in soruşturma kapsamında hangi nedenle yer aldığına ilişkin verilen bilgilerde ayrıca bir gerekçe açıklanmadı.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilçimen hakkında bu haber kapsamında doğrulanmış biyografik bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut soruşturma bilgileri dışında kendisiyle ilgili yaş, doğum yeri, meslek veya özel hayatına ilişkin ek bilgiye yer verilmemiştir.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen isimler arasında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı bulunuyor.

Soruşturmayla ilgili haberlerde gözaltı kararının toplam 18 kişi hakkında verildiği aktarılırken, kamuoyuna yansıyan isim listesinde 15 kişinin adı yer aldı. İsimlerin tamamına ilişkin bilgiler kesinleştikçe haber güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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