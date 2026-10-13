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Yeliz Toy kimdir? Yeliz Toy nereli, kaç yaşında?

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Yeliz Toy kimdir? Yeliz Toy nereli, kaç yaşında?
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Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, “Okulda ölmek istemiyoruz” açıklamasının ardından verilen disiplin cezasına tepki göstermesiyle gündeme geldi. Gelişmenin ardından Yeliz Toy’un hayatı, memleketi ve yaşı merak konusu oldu. Peki, Yeliz Toy kimdir? Yeliz Toy nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Eğitim-İş Genel Özlük- Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından yaptığı “Okulda ölmek istemiyoruz” açıklaması nedeniyle gündeme geldi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından verilen disiplin cezasına tepki gösteren Toy'un eğitimcilik geçmişi ve sendikal görevleri merak konusu oldu. Peki, Yeliz Toy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar...

YELİZ TOY KİMDİR?

Yeliz Toy, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) bünyesinde görev yapan Türk eğitimci ve sendikacıdır. Sendikanın Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri olarak görev yapan Toy, daha önce Eğitim-İş Bursa Şube Başkanlığı görevini üstlendi.

Meslek hayatı boyunca İngilizce öğretmeni olarak çalışan Yeliz Toy, eğitimcilik deneyiminin ardından sendikal faaliyetlerde de görev aldı. Bursa Şube Başkanlığı sürecinin ardından sendikanın merkez yönetim kurulunda yer alan Toy, Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreterliği görevini yürütmeye başladı.

Yeliz Toy, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından yaptığı “Okulda ölmek istemiyoruz” açıklaması nedeniyle verilen disiplin cezasına tepki göstermesiyle yeniden gündeme geldi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından verilen ceza, Toy'un kamuoyunda konuşulmasına neden oldu.

YELİZ TOY NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yeliz Toy'un nereli olduğuna ilişkin mevcut bilgilerde doğrulanmış bir memleket ve yaş bilgisi yer almıyor. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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