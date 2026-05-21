Yasemin İkbal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Yasemin İkbal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler gündemi hareketlendirirken, operasyon listesinde adı geçtiği öne sürülen Yasemin İkbal hakkında iddialar dikkat çekti. “Yasemin İkbal gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN İKBAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın, savcılığa ulaşan ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen bazı veriler doğrultusunda başlatıldığı ifade ediliyor. Dosya kapsamında bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesi değerlendirildiği belirtilirken, Yasemin İkbal’in de bu kapsamda adı geçen kişiler arasında yer aldığı aktarılıyor.

OLAY NEDİR?

İstanbul ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ünlü isimler hakkında uyuşturucu madde kullanımı iddialarına ilişkin ihbarlar ve dijital delillerin değerlendirildiği belirtiliyor. Şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından savcılığa sevk ediliyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat ve Volkan Bahçekapılı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor.