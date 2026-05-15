Yasemin Allen ile Erdal Kaya’nın ilişkisi ve evlilik süreci, zaman içinde kamuoyunun ilgisini çeken konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Yasemin Allen'in eşi Erdal Kaya kimdir? Erdal Kaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

YASEMİN ALLEN'İN EŞİ ERDAL KAYA KİMDİR?

Yasemin Kay Allen’in eşi Erdal Kaya, kamuoyunda özellikle “Amerikalı Aynasız” lakabıyla tanınan bir güvenlik ve emniyet geçmişine sahip isimdir. 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen Kaya, genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ederek kariyerini burada şekillendirmiştir.

Meslek hayatına ABD’de başlayan Erdal Kaya, ilk olarak Los Angeles Polis Teşkilatı’nda (LAPD) görev yapmıştır. Burada edindiği deneyimlerin ardından kariyerinde önemli bir adım atarak 2016 yılında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesinde özel ajan olarak görev almıştır. Bu süreçte iki yıl boyunca aktif görevde bulunan Kaya, daha sonra kamu görevinden ayrılmıştır. Kamu hizmeti sonrasında ise özel sektöre yönelerek güvenlik danışmanlığı ve taktik eğitim alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır.

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya’nın ilişkisi, kamuoyunun ilgisini çeken gelişmeler arasında yer almış; çiftin Las Vegas’ta sessiz bir törenle evlendiği bilgisi magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştır. Paylaşılan nikah kareleri sosyal medyada yoğun ilgi görmüştür.

ERDAL KAYA KAÇ YAŞINDA?

Erdal Kaya, 1983 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

ERDAL KAYA NERELİ?

Erdal Kaya’nın doğum yeri Adana’dır. Türkiye’de dünyaya gelen Kaya, genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ederek hayatını ve kariyerini burada sürdürmüştür. Bu nedenle hem Türkiye hem de ABD ile bağlantılı bir yaşam hikâyesine sahiptir.

ERDAL KAYA NE İŞ YAPIYOR?

