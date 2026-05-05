Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

“Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin isim listesi açıklandı mı?” sorusu, son günlerde internet kullanıcılarının en çok arattığı başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşıma giren haberler sonrası gözler resmi kaynaklara çevrilirken, söz konusu listeyle ilgili açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor.

YASA DIŞI BAHİS OYNAYAN 3 MİLYON 173 BİN KİŞİ İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Paymix-3 operasyonuna ilişkin yeni açıklamada, yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı çok sayıda dijital veriye ulaşıldığı belirtildi.

İncelemelerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasadışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 3 milyon 173 bin kaydın tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleştiği belirlendi. Ayrıca yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydında telefon numarası bilgisi bulunduğu açıklandı.

Bu hesaplara ilişkin bilgilerin MASAK’a bildirileceği kaydedildi. Bahis oynayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ise 7258 sayılı Kanun kapsamında mülki idare amirliklerine bildirim yapılacağı ve idari para cezası sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Henüz ayrıntılı veriler paylaşılmadı.