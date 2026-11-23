Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı hayır. Öğretmenler Günü resmi tatil değil ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 24 Kasım Salı günü okullarda normal ders programı uygulanacak. Kar ya da yağmur nedeniyle de şu ana kadar herhangi bir valilikten ya da kaymakamlıktan tatil duyurusu gelmedi. Okullarda gün içinde Öğretmenler Günü törenleri ve kutlama programları düzenlenecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, Öğretmenler Günü'nde okullar tatil değil. 24 Kasım, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek. Yarım gün eğitim yapılmasına ilişkin bir karar da bulunmuyor.

YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Yarın için şu ana kadar kar veya yağmur nedeniyle açıklanmış bir okul tatili bulunmuyor. Hava durumu tahminlerine göre 24 Kasım Salı günü birçok ilde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi, bazı bölgelerde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Ancak hiçbir valilik ya da kaymakamlık eğitime ara verildiğini duyurmadı.

OKUL TATİLİ KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararını il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin bulundukları ilin valiliği ile ilçe kaymakamlığının duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

YARIN OKULLARDA NE YAPILACAK?

24 Kasım Salı günü okullarda normal ders programının yanı sıra Öğretmenler Günü kutlamaları yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek, şehit ve vefat eden öğretmenler anılacak. 24 Kasım itibarıyla adaylığı kalkan öğretmenler de yemin edecek.