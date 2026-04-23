Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Cuma okul var mı, yok mu? 23 Nisan tatili hafta sonuyla birleşti mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından en çok merak edilen konular arasında “yarın okullar tatil mi?” ve “24 Nisan Cuma okul var mı yok mu?” soruları yer alıyor. Resmi tatil günlerinin hafta içine denk gelmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve çalışanlar takvimi yakından takip ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Cuma okul var mı, yok mu? 23 Nisan tatili hafta sonuyla birleşti mi? Detaylar haberimizde.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2026 yılı resmi takvimi incelendiğinde, 23 Nisan yalnızca tek günlük bir resmi tatil olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan günü okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalıdır. Ancak bu tatil yalnızca ilgili günü kapsamaktadır ve bir sonraki gün için otomatik bir tatil uzaması söz konusu değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre, eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam eder. Yani 23 Nisan’ın ertesi günü için herhangi bir idari tatil kararı bulunmuyorsa, öğrenciler ders başı yapmaktadır.

24 NİSAN CUMA OKUL VAR MI, YOK MU?

Resmi kaynaklara göre bu tarih için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN, HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de anayasal güvence altına alınmış resmi tatillerden biridir. Ancak bu tatil, her yıl olduğu gibi yalnızca 1 gün ile sınırlıdır.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı

Gülistan'dan geriye bu görüntüler kaldı
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor