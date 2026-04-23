Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Cuma okul var mı, yok mu? 23 Nisan tatili hafta sonuyla birleşti mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından en çok merak edilen soruların başında “Yarın okullar tatil mi?” geliyor. Özellikle resmi tatil günlerinin hafta içine denk gelmesi, öğrenciler ve veliler açısından takvim takibini daha da önemli hale getiriyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Cuma okul var mı, yok mu? Detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2026 yılı resmi takvimi incelendiğinde, 23 Nisan yalnızca tek günlük bir resmi tatil olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan günü okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalıdır. Ancak bu tatil yalnızca ilgili günü kapsamaktadır ve bir sonraki gün için otomatik bir tatil uzaması söz konusu değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre, eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam eder. Yani 23 Nisan’ın ertesi günü için herhangi bir idari tatil kararı bulunmuyorsa, öğrenciler ders başı yapmaktadır.

24 NİSAN CUMA OKUL VAR MI, YOK MU?

Resmi kaynaklara göre bu tarih için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN, HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de anayasal güvence altına alınmış resmi tatillerden biridir. Ancak bu tatil, her yıl olduğu gibi yalnızca 1 gün ile sınırlıdır.