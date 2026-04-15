Yarın okullar tatil mi, 16 Nisan Salı okullar tatil mi?

“16 Nisan Salı okullar tatil mi?” sorusu, yeni haftaya girilirken öğrenciler ve çalışan veliler tarafından en çok aranan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar ve olası tatil söylentileri sonrası gözler resmi kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi. Okulların açık olup olmayacağına dair kesin bilgi, genellikle valilikler ve MEB duyurularıyla netlik kazanıyor.

OKULLAR TATİL Mİ? 16 NİSAN SALI GÜNÜ İÇİN SON DURUM

14 Nisan Salı günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından bazı eğitim sendikalarının iş bırakma kararı alması nedeniyle 15 Nisan Çarşamba günü birçok öğrenci okula gitmedi.

15 Nisan Çarşamba günü ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan öğrenci kaynaklı saldırı, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Üst üste yaşanan bu olaylar sonrası eğitim sendikalarının yeni bir iş bırakma kararı alıp almayacağı merak konusu haline geldi.

SENDİKA KARARLARI VE OLASI İŞ BIRAKMA DURUMU

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler eğitim sendikalarına çevrilmiş durumda. Sendikaların yeni bir protesto veya iş bırakma kararı alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Alınabilecek kararlar, birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Şu an için okulların açık olduğu ve eğitimin normal şekilde devam ettiği biliniyor.