Yarın okul var mı, yok mu? 16 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, ara tatil başladı mı, öğretmenler okula gidecek mi?

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Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde 16 Kasım Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, 16 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Detaylar...

16 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi günü ders yapılmayacak.

Ara Tatil, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 21-22 Kasım hafta sonunun ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

KASIM ARA TATİLİ BAŞLADI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Resmi olarak 5 iş günü sürecek ara tatil, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme dönemine dönüşecek.

Öğrenciler 14 Kasım Cumartesi günü başlayan tatil sürecinin ardından 22 Kasım Pazar gününe kadar okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

ÖĞRETMENLER 16 KASIM'DA OKULA GİDECEK Mİ?

Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları, ara tatil haftasında uzaktan gerçekleştirilecek. MEB'in planlamasına göre çalışmalar Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek.

Mesleki çalışma içerikleri 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak ve 22 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar sistemde kalacak. Böylece öğretmenler çalışmalarını çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre eğitim öğretim yılındaki diğer tatil tarihleri şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.