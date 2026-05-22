Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 22 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

22 Mayıs itibarıyla hava durumu tahminleri, Türkiye genelinde değişken bir tabloya işaret ediyor. “İstanbul’da yağmur var mı?”, “Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?” soruları gündemde yer alırken, Bursa, Yalova ve Antalya için de yağış ihtimali araştırılıyor. Güncel meteorolojik değerlendirmeler, şehirlerdeki hava durumunun anlık değişkenlik gösterebileceğini ortaya koyuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

22 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde bazı şehirlerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilirken, gün içinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim beklenmiyor. Meteorolojik değerlendirmeler, bölgesel farklılıkların ön planda olacağını gösteriyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

22 Mayıs itibarıyla özellikle Marmara Bölgesi’nde yer alan bazı illerde yağış ihtimali öne çıkıyor. İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde kısa süreli sağanak geçişleri beklenirken, İç Anadolu ve Ege’de yağış ihtimali daha düşük seviyede değerlendiriliyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise genel olarak açık ve güneşli hava etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilirken, öğle ve akşam saatlerinde yağışların etkisini azaltması öngörülüyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da zaman zaman kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Gün genelinde bulutlu bir hava hâkim olacak.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava etkili olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük seviyede.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da gün boyunca çok bulutlu hava etkili olurken, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağış görülebilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmuyor.