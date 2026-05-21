Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 21 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

21 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava koşulları vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte sıcaklık değişimleri, rüzgar durumu ve yağış ihtimali merak edilirken, şehirler arasında farklılık gösteren hava durumu tahminleri dikkat çekiyor. Günlük yaşamı ve dışarı planlarını doğrudan etkileyebilecek meteorolojik gelişmeler ise günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Hava durumuna ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre 22 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da görülebilir.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Manisa ve çevre illerde yağış beklendiği belirtiliyor. Yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olabileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, gün içerisinde aralıklı sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın yaklaşık 22 derece civarında olması bekleniyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın yaklaşık 16 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 22 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde serin hava etkisini artırabilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklığın 24-25 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da yarın bölgesel düzensiz yağmur geçişlerinin etkili olabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının 22 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, bazı ilçelerde kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebileceği ifade ediliyor. Sıcaklıkların ise 25 derece civarında olması tahmin ediliyor.