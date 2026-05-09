Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 10 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

10 Mayıs’ta Türkiye genelinde hava durumu gündemin odağında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde vatandaşlar, gün içindeki sıcaklık dalgalanmaları ve olası yağışlara karşı planlarını merakla gözden geçiriyor. Peki, yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 10 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

10 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde hava durumu vatandaşların gündeminde. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da açık hava planları yapanlar, olası yağışlar ve sıcaklık değişimlerini takip ediyor. Şehirler arasında farklılık gösteren hava koşulları, günlük yaşamı şekillendiriyor. Meteorolojik gelişmelerin günlük planlara etkisi ise merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

10 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde hava koşulları şehirden şehre farklılık gösterecek. Bazı bölgelerde yağış etkili olurken, diğer yerlerde güneşli ve ılıman hava hakim olacak. İşte ayrıntılar:

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yerel yağışlar görülebilir. İstanbul, Bursa ve Yalova çevresinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara’da öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağışlar gözlemlenebilir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da sabah saatleri parçalı bulutlu geçecek. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 16-19 derece civarında olacak.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da gün boyu sağanak etkili olacak. Sıcaklık 16-18 derece arasında değişecek ve öğle saatlerinde yağış şiddetlenebilir.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da sabah bulutlu bir hava hakim olacak, öğleye doğru yerel yağışlar görülebilir. Sıcaklık 15-17 derece civarında olacak, akşam serinliği hissedilecek.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklık 21-23 derece civarına çıkacak, yağış beklenmiyor ve rüzgar hafif esecek.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 16-18 derece civarında seyredecek ve öğle saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetlenebilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Sıcaklık 25-27 derece arasında olacak, yağış ihtimali bulunmuyor ve akşam saatlerinde hafif rüzgarlar görülebilir. 

Sahra Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

