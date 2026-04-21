Yan Yana filmi hangi filmden uyarlama, Yan Yana filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

Feyyaz Yiğit’in kaleminden çıkan yerelleştirilmiş diyaloglarla dikkat çeken Yan Yana filmi, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. Başrollerin performansı kadar merak edilen bir diğer konu ise "Yan Yana filmi yaşanmış bir hikaye mi, gerçek hayattan mı alındı?" sorusu oldu. Hem sinema tarihine geçen orijinal yapıma dair bilgiler hem de Türk sinemasına taşınan bu yeni uyarlamanın perde arkası haberimizde...

YAN YANA FİLMİ HANGİ FİLMİN UYARLAMASI?

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren Yan Yana filmi, 2011 yapımı dünyaca ünlü Fransız filmi "Intouchables" (Can Dostum)’un resmi Türkiye uyarlamasıdır. Senaryosu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal tarafından kaleme alınan film, orijinal hikayenin temel yapısını korurken karakterleri ve diyalogları Türk kültürüne özgü bir dille yeniden yorumluyor.

YAN YANA FİLMİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Filmin uyarlandığı orijinal yapım olan Intouchables, gerçek bir yaşam hikayesine dayanmaktadır. Hikaye, Fransız iş insanı Philippe Pozzo di Borgo ve onun Cezayirli yardımcısı Abdel Sellou arasındaki sıra dışı dostluğu anlatır.

• Refik (Haluk Bilginer): Gerçek hayattaki Philippe Pozzo di Borgo karakterini temsil eder.

• Ferruh (Feyyaz Yiğit): Abdel Sellou’nun Türkiye uyarlamasındaki karşılığıdır.

Yani Yan Yana, kurgusal bir senaryo gibi görünse de aslında temelinde yaşanmış, gerçek bir dostluk hikayesini barındırmaktadır.

YAN YANA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç kalan oldukça zengin, entelektüel ve disiplinli bir adam olan Refik ile onun bakımını üstlenmesi için işe alınan, bambaşka bir dünyadan gelen, dobra ve nevi şahsına münhasır Ferruh'un yollarının kesişmesini konu alıyor. Bu iki zıt karakterin birbirlerinin hayatına dokunmasıyla ortaya çıkan samimi dostluk, izleyiciye hem kahkaha hem de duygu dolu anlar yaşatıyor.

TÜRK SİNEMASININ İLK IMAX YAPIMI

Yan Yana, sadece oyuncu kadrosu ve hikayesiyle değil, teknik özellikleriyle de Türk sinema tarihine geçti. Yapım, IMAX formatında vizyona giren ilk Türk filmi olma unvanını taşıyor. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın oturduğu film, 2025 yılındaki vizyon yolculuğunda büyük bir gişe başarısı elde ederek yılın en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı.