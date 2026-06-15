Yamal neden yok, Dünya Kupası Lamine Yamal sakat mı, cezalı mı, yedek mi, Yamal nerede?

Dünya Kupası’nda “Yamal nerede, yedek mi, neden sahada değil?” tartışmaları sürerken, İspanya teknik direktörü Lamine Yamal’ın maçlara yedek kulübesinde başladığını açıkladı. Tam olarak hazır hale gelmesi beklenen 18 yaşındaki futbolcunun, maçın ilerleyen bölümlerinde süre alabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Yamal’ın kadro dışı ya da cezalı olmadığı, yalnızca sakatlık sonrası kontrollü şekilde oynatıldığı vurgulanıyor.

İSPANYA’DA YAMAL KARARI: LAMINE YAMAL YEDEK BAŞLIYOR

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası 8. Grup ilk maçında Yeşil Burun Adaları karşısında sahaya süreceği kadroyu açıkladı. Açıklanan listede en çok dikkat çeken detaylardan biri, genç yıldız Lamine Yamal’ın ilk 11’de değil yedek kulübesinde başlaması oldu.

De la Fuente’nin, özellikle Yamal’ın geçtiğimiz sezon Barcelona’da yaşadığı sakatlık sürecini dikkate alarak oyuncuyu riske etmediği belirtiliyor. Bu karar, İspanya’nın turnuvaya kontrollü bir başlangıç yapma planının parçası olarak değerlendiriliyor.

SÜRPRİZ TERCİH: SOL KANATTA JAVI OYNAYACAK

İspanya’nın kadrosunda en büyük sürprizlerden biri sol kanat tercihinde yaşandı. Teknik direktör De la Fuente, Dani Olmo ve Alex Baena gibi isimler yerine Javi’ye ilk 11’de görev verdi.

Genç oyuncunun daha önce Barcelona’da bu bölgede görev almış olması, teknik ekibin tercihinde etkili oldu. Bu hamle, İspanya’nın hücum hattında farklı bir varyasyon deneyeceği şeklinde yorumlandı.

İSPANYA’NIN İLK 11’İ NETLEŞTİ

İspanya’nın Yeşil Burun Adaları karşısındaki ilk 11’i şu şekilde oluştu:

Kaleci : Unai Simón

Defans : Yurente, Kubarsi, Laporte, Kokoria

Orta saha : Rodri, Pedri, Fabián Ruiz

Forvet : Gavi, Ferran Torres, Oyarzabal

Bu kadro, özellikle orta sahadaki Rodri–Pedri–Fabián Ruiz üçlüsüyle dikkat çekiyor. İspanya’nın topa sahip olma ve oyun kontrolü üzerinden bir plan kurması bekleniyor.

YAMAL YEDEKLERDE, GÖZLER İKİNCİ YARIDA

Yedek kulübesinde ise Lamine Yamal, Nico Williams, Victor Muñoz gibi genç isimler yer aldı. Ayrıca sakatlıktan yeni dönen oyuncuların da kadroda olması dikkat çekti.

Yamal’ın maçın ilerleyen dakikalarında süre alması beklenirken, İspanya taraftarı genç yıldızın turnuvadaki ilk performansını merakla bekliyor.

İSPANYA 8. GRUPTA ZORLU FİKSTÜRE BAŞLIYOR

İspanya, Dünya Kupası 8. Grup’ta Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele ediyor. İlk maçta alınacak sonuç, grubun geri kalan bölümü için büyük önem taşıyor.