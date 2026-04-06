Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran araştırmacı, akademisyen ve yazar Yalçın Küçük, 1 Temmuz 1938’de Hatay’ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Küçük, sosyalist düşünce alanındaki çalışmaları ve aktif siyasi yaşamıyla tanındı. Peki, Yalçın Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Yalçın Küçük neden öldü? Detaylar...

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük, akademik kariyerine 1966 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başladı. Bununla birlikte Yön, Ant ve Emek gibi dergilerde sosyalist perspektifli yazılar kaleme aldı ve Cumhuriyet gazetesinde ekonomi servisini yönetti. Türkiye İşçi Partisi çevresinde yürüttüğü çalışmalar ve entelektüel katkılarıyla dönemin Türkiye siyasetinin ve akademisinin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Küçük’ün akademik çalışmaları, ekonomi, siyaset ve tarih alanlarını kapsıyordu. 1987 yılında profesör unvanını alan Küçük, 1994 yılında emekli oldu. 1990’lı yıllarda yurt dışında sürdürdüğü çalışmalar sırasında, dil ve tarih araştırmalarına odaklandı. Bu dönemde Suriye’de Bekaa Vadisi’nde Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve bu deneyimlerini kitaplaştırdı.

2000’li yıllarda Türkiye’nin yakın tarihi, Sabetayizm ve kimlik tartışmaları üzerine önemli eserler verdi. Küçük, Türkiye’de akademik çalışmaları ve siyasi görüşleri nedeniyle sık sık tartışmaların odağı oldu.

YALÇIN KÜÇÜK NEDEN ÖLDÜ?

Yalçın Küçük, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve bu süreçte çeşitli tedaviler gördü. Ölümü, Türkiye akademi ve entelektüel çevrelerinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Küçük’ün yaşamı boyunca savunduğu düşünceler ve ortaya koyduğu araştırmalar, onun ölümünden sonra da tartışılmaya ve incelenmeye devam ediyor.

YALÇIN KÜÇÜK KAÇ YAŞINDAYDI?

1 Temmuz 1938 doğumlu olan Yalçın Küçük, hayatını kaybettiğinde 87 yaşındaydı.

YALÇIN KÜÇÜK NERELİ?

Yalçın Küçük, İskenderun doğumludur. Hatay’ın bu sahil kenti, Küçük’ün ilk yıllarını geçirdiği, eğitim ve sosyal bilinç gelişiminde etkili olan bir coğrafya olarak bilinir.