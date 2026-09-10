Yakup Kerem Saral kimdir, nerede? Yakup Kerem Saral ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında?

Yakup Kerem Saral, Türkiye'de faaliyet gösteren "Sarallar" silahlı suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri ve kırmızı bültenle aranan yurt dışı firarisidir. Saral'ın adı, kamuoyunda özellikle "Sarallar ve Şahinler" grupları arasındaki çatışmalarla gündeme gelmiştir.

YAKUP KEREM SARAL KİMDİR?

Saral'ın adı kamuoyu tarafından ilk kez 2005 yılında duyulmuştur. Örgüt liderlerinden Hüseyin Saral'ın Roma'da öldürülmesinin ardından, Sedat Şahin ve grubuna karşı intikam eylemlerini yönetmek amacıyla kurulan timlerin başında yer aldığı belirtilmiştir.

YAKUP KEREM SARAL NE İŞ YAPIYOR?

Yakup Kerem Saral, Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olarak bilinmektedir. 2005 yılında Hüseyin Saral'ın öldürülmesinin ardından Sedat Şahin ve grubuna yönelik intikam eylemlerini yönetmek amacıyla oluşturulan timlerin başında yer aldığı belirtilmiştir.

YAKUP KEREM SARAL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yakup Kerem Saral'ın nereli olduğu ve kesin doğum tarihi hakkında kamuya açık resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Uzun yıllardır kırmızı bültenle aranan firari sanıklar arasında yer alan Saral'ın doğum yılı gibi kişisel bilgileri kamuoyuna yansımamıştır.

Yakup Kerem Saral'ın yaşı hakkında da kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 2005 yılında aktif olarak suç örgütü faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen Saral'ın 2026 yılı itibarıyla 40'lı veya 50'li yaşlarda olduğu yönünde tahminler bulunmaktadır. Bu tahmin resmi bir kaynağa dayanmamaktadır.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

İstanbul'da Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu firari Yakup Kerem Saral’ın talimatıyla Sedat Şahin’e yönelik planlanan roketatarlı suikast eylemi çökertildi. Beykoz’daki bir peyzaj alanında roketatar, anti-tank mühimmatı ve otomatik silahlar ele geçirilirken, eylem öncesi keşif yaptığı ve tetikçileri yurt dışına kaçırmayı planladığı tespit edilen 7'si İran uyruklu 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.