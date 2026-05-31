X çöktü mü, neden çöktü? 31 Mayıs Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

31 Mayıs sabah saatlerinde X platformunda yaşandığı öne sürülen erişim sorunları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar akışın yenilenmemesi, içeriklerin yüklenmemesi ve uygulamada zaman zaman yaşanan yavaşlamalardan şikâyet ederken, ortaya çıkan durum dikkat çekti. Yaşanan aksaklığa ilişkin gelişmeler merakla takip edilirken, konuya dair detaylar yakından izleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

X PLATFORMUNDA 31 MAYIS’TA YAŞANAN ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

31 Mayıs sabah saatlerinde X platformunda görüldüğü iddia edilen kısa süreli erişim aksaklıkları kullanıcılar arasında kısa sürede gündem oldu. Dünya genelinde bazı kullanıcılar içerik akışına erişimde sorun yaşadıklarını, paylaşımların yüklenmediğini ve etkileşimlerde aksaklıklar olduğunu bildirirken, yaşanan durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre X platformunda ortaya çıkan bu tür kısa süreli erişim sorunları; sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde bu tür kesintilerin yaşanma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Erişim problemi sırasında birçok kullanıcı akışın yenilenmediğini, paylaşımların açılmadığını ve giriş hataları aldığını bildirdi. Sorunun bireysel bağlantılardan değil, genel bir platform erişim aksaklığından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Kısa süreli erişim sorununun ardından platformun yapılan teknik müdahalelerle yeniden normale döndüğü ve kullanıcıların kısa süre içinde sorunsuz şekilde içeriklere erişim sağlayabildiği aktarıldı.