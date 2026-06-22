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X çöktü mü, neden çöktü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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22 Haziran sabahında bazı X (Twitter) kullanıcılarının dile getirdiği erişim ve bağlantı sorunları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve içeriklerin görüntülenmesinde yaşandığı öne sürülen aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar platformdaki son durumu araştırmaya başladı. Peki, X çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Haziran X (Twitter) neden yüklenmiyor, ne zaman düzelecek?

22 Haziran günü X platformunda yaşandığı iddia edilen erişim problemleri, kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Akışın güncellenmemesi, gönderilerin yüklenmesinde yaşanan gecikmeler ve uygulamada görüldüğü öne sürülen performans sorunları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar yaşanan aksaklığın nedenini araştırıyor. Platformdaki son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

X PLATFORMUNDA 22 HAZİRAN’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

22 Haziran sabah saatlerinde bazı kullanıcılar, X platformunda kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını öne sürdü. İçerik akışının yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve platforma erişimde zaman zaman yaşanan aksaklıklar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, konu kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlar, sosyal medya platformlarında görülebilen bu tür erişim sorunlarının sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı teknik problemler nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle yoğun kullanıcı trafiğinin yaşandığı dönemlerde platform performansında geçici yavaşlamalar görülebileceği ifade ediliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

22 Haziran sabahında bazı kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmediğini, paylaşımların görüntülenmesinde gecikmeler yaşandığını ve zaman zaman giriş problemleriyle karşılaştıklarını dile getirdi. Ayrıca içerik yükleme ve bildirimlerde yaşanan yavaşlamalar da kullanıcılar tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu iddialarının ardından kullanıcılar platformun normal çalışma düzenine ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Yaşanan aksaklıkların kapsamına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kullanıcılar olası açıklamaları ve platformdaki güncel durumu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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