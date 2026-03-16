WhatsApp çöktü mü? 16 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

16 Mart sabahı, birçok kişi popüler dijital uygulamalara giriş yapmakta güçlük çekti. İçeriklerin açılmaması ve uygulamalardaki kesintiler, sosyal medyada hızla konuşulurken, kullanıcılar sorunun kaynağı ve çözüm süresi hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (16 MART PAZARTESİ)

16 Mart Pazartesi sabahı itibarıyla WhatsApp'ta dünya genelinde doğrulanmış veya uzun süreli bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformları, yaygın bir sistem arızası kaydı göstermiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar kısa süreli mesaj iletimi gecikmeleri, giriş yavaşlamaları veya bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

16 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları gözlendi ve sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sebeplerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.