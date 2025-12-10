Warframe çöktü mü, Warframe sorun mu var 10 Aralık Çarşamba?

Warframe evreninde oyuncular, uzun süre kriyo-uykuda kaldıktan sonra yeniden hayata dönen ve köklü bir geçmişe sahip Tenno isimli savaşçıları yönetir. Uyanışın ardından kendilerini çeşitli fraksiyonların yer aldığı büyük bir çatışmanın ortasında bulan Tennolar, galaksinin kontrolü için mücadele eder. Peki, 10 Aralık Çarşamba günü Warframe'de herhangi bir problem veya kesinti mevcut mu?

WARFRAME NEDİR?

Warframe, Digital Extremes tarafından Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına sunulan, ücretsiz oynanabilen üçüncü şahıs aksiyon ve iş birliğine dayalı bir nişancı oyunudur. Oyuncular, uzun süre kriyo-uykuda kaldıktan sonra yeniden uyanan ve köklü bir geçmişe sahip Tenno isimli kadim savaşçıları yönetir. Uyanışlarının ardından Tennolar, farklı ırk ve güçlerin yer aldığı geniş çaplı bir çatışmanın içerisinde kendilerini bulur.

Warframe evreninde Tennolar; genetik olarak güçlendirilmiş insan klonları olan Grineer, yüksek teknoloji ve robotik sistemlerle donanmış ticari Corpus topluluğu, enfeksiyonun etkisiyle mutasyona uğramış Infested yaratıkları ve eski savaşlardan arta kalan Sentient türleriyle mücadele eder. Bu savaşta Tennoların kullandığı en önemli güç, oyuna adını veren gelişmiş savaş zırhları olan Warframe'lerdir. Görevlerin büyük bölümü Güneş Sistemi'nin farklı noktalarına yayılmış durumdadır. Bunun yanı sıra oyuncular, özel anahtarlar aracılığıyla sistemin dışındaki Void bölgelerine de erişerek çeşitli görevler icra edebilir.

WARFRAME ÇÖKTÜ MÜ?

10 Aralık Çarşamba akşamı bazı oyuncular, Warframe'de bağlantı ve erişim problemleri yaşandığını bildirdi. Oyunda dönemsel olarak sunucu kaynaklı gecikmeler veya kesintiler meydana gelebiliyor. Sorunun devam edip etmediği, oyuncu yoğunluğu ve teknik güncellemeler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

İşte hata raporu:

downdetector.tr