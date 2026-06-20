Vincenzo Montella istifa mı etti? SON DAKİKA!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın aldığı sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ismi futbol kamuoyunda en çok tartışılan başlıkların başında yer aldı. Paraguay karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından sosyal medyada yoğun eleştiriler yükselirken, “Vincenzo Montella istifa etti mi?” sorusu gündemin merkezine yerleşti.

VINCENZO MONTELLA ISTIFA ETTI MI?

Resmî kaynaklardan gelen bilgilere göre Montella’nın görevinden ayrıldığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak alınan üst üste mağlubiyetler sonrası teknik heyet üzerindeki baskının arttığı, yönetimle değerlendirme toplantılarının yapılabileceği ifade edilmektedir. Futbol kamuoyunda özellikle kadro tercihleri, oyun planı ve maç içi müdahaleler yoğun şekilde eleştirilmektedir.

Türkiye’nin turnuvaya erken veda etmesi, teknik direktörlük pozisyonunu daha da tartışmalı hale getirirken, sürecin nasıl ilerleyeceği federasyonun alacağı kararlarla netleşecektir.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Türkiye açısından oldukça kötü bir başlangıçla hafızalara kazındı.

Maçın henüz 65. saniyesinde Matias Galarza’nın attığı gol, karşılaşmanın kaderini belirleyen an oldu. Paraguay bu golle 1-0 öne geçerken, Türkiye kalan dakikalarda skoru eşitleme fırsatlarını değerlendiremedi.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Turnuvadaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, ikinci maçta da Paraguay karşısında sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte grupta oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kaybeden A Milli Takım, matematiksel olarak turnuvaya veda etti.