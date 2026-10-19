Vincent Aboubakar kimdir, hangi takımlarda oynadı? Bodrum FK'nın 34 yaşındaki Kamerunlu golcüsü 1. Lig'de kaç gol attı?

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Dört gün, iki maç, üç gol. Vincent Aboubakar 13 Ekim'de Sarıyer deplasmanında 15. ve 23. dakikalarda ağları sarstı, 17 Ekim'de de Bandırmaspor'a karşı 71. dakikada attığı golle Bodrum Fk'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi. Kamerunlu golcünün Trendyol 1. Lig'deki gol sayısı böylece 4'e çıktı.

BANDIRMASPOR MAÇINDA NE OLDU?

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz bitti. Bandırmaspor 57. dakikada Kehinde ile öne geçti, Bodrum FK 68. dakikada Ege Bilsel'in golüyle eşitliği yakaladı. Üç dakika sonra skoru Aboubakar belirledi. A Spor'un maç raporuna göre iki golün asistini de Ruben yaptı; Aboubakar maçta sarı kart gördü ve 90+1. dakikada yerini Mustafa'ya bıraktı.

Bodrum FK bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı ve puanını 14'e çıkardı. Takımın sıradaki maçı Antalyaspor deplasmanında.

ABOUBAKAR KİMDİR?

Vincent Aboubakar, Kamerun milli takımının kaptanlığını da yapmış santrfor. 22 Ocak 1992'de doğdu, 34 yaşında. Futbola Kamerun'da Coton Sport'ta başladı; ardından Fransa'da Valenciennes ve Lorient, Portekiz'de Porto, Suudi Arabistan'da Al Nassr, Türkiye'de Beşiktaş ile Hatayspor, Azerbaycan'da da Neftçi formasını giydi.

Hürriyet'in DHA kaynaklı haberine göre kulüp kariyerinde 447 resmi maça çıktı, 180 gol attı ve 57 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'LA İKİ ŞAMPİYONLUK

Kamerunlu forvet siyah-beyazlı formayla iki kez Süper Lig şampiyonu oldu. Bu şampiyonluklar 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında geldi. Beşiktaş'a üç ayrı dönemde gelip gitti: önce Porto'dan kiralık, sonra bonservisiyle, son olarak da 2023-24 sezonunda.

BREZİLYA'YA ATTIĞI GOL VE KIRMIZI KART

Kamerun formasıyla 116 maçta 45 gol attı. Bu sayı onu ülkesinin tarihinde Samuel Eto'o'nun ardından en golcü ikinci oyuncu yapıyor. 2017'de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrodaydı, 2021'deki turnuvayı ise gol kralı olarak tamamladı.

Kariyerinin en çok konuşulan anı 2022 Dünya Kupası'nda yaşandı. Aboubakar, Brezilya karşısında 90+2. dakikada kafayla attığı golle Kamerun'a 1-0'lık galibiyeti getirdi. Sevinç sırasında formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galibiyet de yetmedi: aynı saatlerde İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenince Kamerun gruptan çıkamadı.

BODRUM FK'YA NASIL GELDİ?

Aboubakar'ın son kulübü Azerbaycan Premier Ligi ekibi Neftçi'ydi. Bodrum FK, 28 Ağustos 2026'da Kamerunlu oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp duyurusunda onu "dünyaca ünlü Kamerunlu golcü" diye tanıttı.