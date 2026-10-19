Victoria's Secret Fashion Show 2026 İZLE! Victoria's Secret defilesi nereden, nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Victoria's Secret Fashion Show 2026, moda dünyasının gündemindeki yerini aldı. Adriana Lima, Gigi Hadid ve Candice Swanepoel gibi ünlü modellerin podyuma çıktığı defileyi izlemek isteyenler, Victoria's Secret Fashion Show 2026 izleme ekranını ve yayın detaylarını araştırıyor. Peki, 2026 Victoria's Secret defilesi nereden, nasıl izlenir? Victoria's Secret Fashion Show izle! Detaylar haberimizde.
Moda dünyasının yakından takip ettiği Victoria's Secret Fashion Show 2026, Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Adriana Lima, Gigi Hadid ve Candice Swanepoel gibi podyumun tanınmış isimlerinin yer aldığı defile, markanın YouTube hesabı üzerinden izlenebiliyor. Peki, Victoria's Secret Fashion Show 2026 nereden, nasıl izlenir? İşte defilenin yayın adresi ve podyuma çıkan modellerin tam listesi.
VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2026 İZLE!
Victoria's Secret Fashion Show 2026, 18 Ekim 2026 Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Defileyi izlemek isteyenler, markanın resmî YouTube hesabı üzerinden yayına ulaşabiliyor.
Etkinliğin ABD yerel saatine göre yayın başlangıcı 16.30 Pasifik saati (PT) ve 19.30 Doğu saati (ET) olarak duyuruldu.
VICTORIA'S SECRET DEFİLESİ NEREDEN NASIL İZLENİR?
Defileyi izlemek için YouTube'da Victoria's Secret'ın resmî kanalını ziyaret ederek Victoria's Secret Fashion Show 2026 başlıklı yayını aratabilirsiniz. Etkinliğin ardından yayının tekrar izlenebilirliği, kanal üzerindeki mevcut video içeriğine bağlıdır.
VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2026 MODELLERİ
Victoria's Secret Fashion Show 2026 kadrosunda Adriana Lima, Gigi Hadid ve Candice Swanepoel gibi tanınmış modellerin yanı sıra farklı isimler de yer aldı. Defile için paylaşılan model listesi şöyle:
Elsa Hosk
Candice Swanepoel
Adriana Lima
Gigi Hadid
Ashley Graham
Amelia Gray
Precious Lee
Grace Elizabeth
Liu Wen
Joan Smalls
Devyn Garcia
Imaan Hammam
Anok Yai
Abby Champion
Alex Consani
Paloma Elsesser
Gabriela Moura
Yoon Young Bae
Jordan Leftwich
Bu isimler, 2026 defilesiyle ilgili verilen kadro bilgileri kapsamında sıralanıyor. Modellerin podyum görüntülerine ulaşmak isteyenler, markanın resmî YouTube kanalındaki defile videosunu inceleyebilir.