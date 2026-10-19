Victoria's Secret Fashion Show 2026 İZLE! Victoria's Secret defilesi nereden, nasıl izlenir?

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Moda dünyasının yakından takip ettiği Victoria's Secret Fashion Show 2026, Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Adriana Lima, Gigi Hadid ve Candice Swanepoel gibi podyumun tanınmış isimlerinin yer aldığı defile, markanın YouTube hesabı üzerinden izlenebiliyor. Peki, Victoria's Secret Fashion Show 2026 nereden, nasıl izlenir? İşte defilenin yayın adresi ve podyuma çıkan modellerin tam listesi.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2026 İZLE!

Victoria's Secret Fashion Show 2026, 18 Ekim 2026 Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Defileyi izlemek isteyenler, markanın resmî YouTube hesabı üzerinden yayına ulaşabiliyor.

Etkinliğin ABD yerel saatine göre yayın başlangıcı 16.30 Pasifik saati (PT) ve 19.30 Doğu saati (ET) olarak duyuruldu.

VICTORIA'S SECRET DEFİLESİ NEREDEN NASIL İZLENİR?

Defileyi izlemek için YouTube'da Victoria's Secret'ın resmî kanalını ziyaret ederek Victoria's Secret Fashion Show 2026 başlıklı yayını aratabilirsiniz. Etkinliğin ardından yayının tekrar izlenebilirliği, kanal üzerindeki mevcut video içeriğine bağlıdır.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2026 MODELLERİ

Victoria's Secret Fashion Show 2026 kadrosunda Adriana Lima, Gigi Hadid ve Candice Swanepoel gibi tanınmış modellerin yanı sıra farklı isimler de yer aldı. Defile için paylaşılan model listesi şöyle:

Elsa Hosk

Candice Swanepoel

Adriana Lima

Gigi Hadid

Ashley Graham

Amelia Gray

Precious Lee

Grace Elizabeth

Liu Wen

Joan Smalls

Devyn Garcia

Imaan Hammam

Anok Yai

Abby Champion

Alex Consani

Paloma Elsesser

Gabriela Moura

Yoon Young Bae

Jordan Leftwich

Bu isimler, 2026 defilesiyle ilgili verilen kadro bilgileri kapsamında sıralanıyor. Modellerin podyum görüntülerine ulaşmak isteyenler, markanın resmî YouTube kanalındaki defile videosunu inceleyebilir.