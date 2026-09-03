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VGM burs başvurusu ne zaman 2026?

VGM burs başvurusu ne zaman 2026?
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VGM burs başvurusu ne zaman 2026 sorusu, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik sunduğu burs desteği için başvuru takviminin ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki VGM burs başvuruları 2026 yılında hangi tarihlerde başlayacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru takvimine çevrildi. "VGM burs başvurusu ne zaman 2026?" sorusu, öğrenim hayatına destek arayan binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Resmi tarihlerin açıklanmasını bekleyen öğrenciler için işte VGM burs başvurusuna dair merak edilen tüm detaylar...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

VGM burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce öğrenci, yeni eğitim-öğretim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sunduğu burs desteğinden yararlanabilmek için başvuru kapısının açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Gözler bir kez daha Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrilmişken, öğrenciler ve velilerin dilinden düşürmediği soru ise şu oluyor: "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?"

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ile ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs başvurularına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Kurumun başvuru takvimini her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında açıklaması bekleniyor. Resmi tarihlerin ilan edilmesiyle birlikte başvurular yalnızca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi internet sitesi üzerinden alınacak.

ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN GEÇEN YILIN TAKVİMİ

Geçmiş yıllara ait uygulama, bu yılki takvim hakkında öğrencilere fikir veriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan burs başvuruları geçen yıl 1 Ekim'de başlamış, 15 Ekim tarihinde sona ermişti. Bu tarihlerin, yeni dönemde de benzer bir çizgide ilerlemesi ihtimal dahilinde görülüyor.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARINDA DURUM NE?

Ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim burs başvuruları ise geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de başlamıştı. Üniversite öğrencilerinin de yakından takip ettiği bu süreçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurusu geldiği anda başvuru ekranının aktif hale gelmesi bekleniyor. Öğrencilere, gelişmeleri kaçırmamak adına kurumun resmi kanallarını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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