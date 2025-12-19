Veyis Ateş kimdir? Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş kaç yaşında, nereli? Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı!

Türkiye medya dünyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasıyla sarsıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması, ardından eski Habertürk yöneticilerinden Veyis Ateş'in ifadeye çağrıldı. Peki, Veyis Ateş kimdir? Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ESKİ HABERTÜRK GENEL MÜDÜRÜ VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Veyis Ateş, Türk medya sektöründe uzun yıllar televizyon haberciliği ve yöneticilik yapmış bir gazetecidir. Kariyerine muhabirlik ile başlayan Ateş, özellikle haber kanallarında üstlendiği yöneticilik rolleriyle tanındı.

Habertürk TV bünyesinde farklı dönemlerde genel yayın yönetmenliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Veyis Ateş, yayın politikalarının belirlenmesi, haber içeriklerinin koordinasyonu ve ekran yüzlerinin yönetimi gibi kritik sorumluluklar üstlendi.

Medya sektöründe daha önce yaşanan tartışmalar ve kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle bir süredir aktif ekran görevlerinde yer almayan Ateş, son olarak devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yetkili makamlarca yapılan bilgilendirmelere göre, Ateş'in adliyeye giderek ifade verdiği, ardından serbest şekilde ayrıldığı öğrenildi.

VEYİS ATEŞ KAÇ YAŞINDA, VEYİS ATEŞ NERELİ?

Veyis Ateş, 1973 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Doğum yeri ise Malatya olarak bilinmektedir.

Doğu Anadolu kökenli birçok gazeteci gibi meslek hayatına yerel basınla adım atan Ateş, eğitim ve kariyer süreçlerini İstanbul merkezli medya kuruluşlarında sürdürmüştür. Uzun yıllar ulusal kanallarda çalışması, onu Türkiye genelinde tanınan bir medya figürü hâline getirmiştir.

Yaşı ve mesleki kıdemi göz önüne alındığında, Ateş'in Türk televizyonculuğunda iki farklı döneme tanıklık etmiş isimlerden biri olduğu değerlendirilir.

VEYİS ATEŞ NE İŞ YAPIYOR?

Veyis Ateş'in temel mesleği gazetecilik ve medya yöneticiliğidir. Kariyeri boyunca:

Televizyon kanallarında haber sunuculuğu

Canlı yayın programlarında moderatörlük

Haber merkezlerinde yönetici ve genel yayın sorumluluğu

Medya stratejisi ve yayın planlaması

gibi alanlarda görev almıştır.

Aktif televizyon ekranlarından ayrılmasının ardından bir süre medya dışı alanlarda bulunduğu bilinen Ateş'in, son dönemde herhangi bir kurumsal medya kuruluşunda resmî bir görev üstlenip üstlenmediğine dair kamuoyuna açık doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Devam eden soruşturma kapsamında ise Veyis Ateş, şüpheli sıfatıyla değil, bilgi sahibi olarak ifadeye çağrılan kişiler arasında yer aldı. Yetkililer, sürecin tamamen hukuki çerçevede ilerlediğini ve adli makamların açıklamalarının esas alınması gerektiğini vurguluyor.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMA DOSYASINDA NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında:

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Ersoy'un, TMSF yönetimindeki Habertürk'teki görevinden alındığı bildirildi

Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alınan isimler arasında yer aldı

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Veyis Ateş ifadeye çağrıldı

Yetkililer, dosyanın gizliliği nedeniyle ayrıntıların sınırlı paylaşıldığını, tüm şüpheli ve tanıkların hukuki haklarının korunduğunu ifade ediyor.