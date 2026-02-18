Veterinerler yeşil pasaport alabilecek mi? Veteriner Odası, ne açıklama yaptı, hangi mesleklere yeşil pasaport verilecek?

Veterinerler yeşil pasaport hakkı kazanabilecek mi? Meclis'e sunulan kanun teklifi ve meslek odalarının talepleri gündemde. Veteriner Odası'nın açıklamaları, hangi meslek gruplarının hâlihazırda yeşil pasaport sahibi olduğu ve yeni düzenleme ile kimlerin bu ayrıcalığa erişebileceği merak konusu. Tüm detaylar ve olası gelişmeler haberin devamında…

VETERİNERLER YEŞİL PASAPORT ALABİLECEK Mİ?

Meclis'e sunulan kanun teklifine göre, Veteriner Odası'na kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan veteriner hekimlere yeşil pasaport verilmesi gündemde. Teklif komisyonda değerlendirilmek üzere sevk edildi ve kabul edilirse veterinerler de hususi damgalı pasaport sahibi olabilecek.

VETERİNER ODASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Kanun teklifiyle ilgili olarak Veteriner Odası'ndan resmi bir açıklama yer almasa da teklifin gerekçesinde, veterinerlerin eğitim, sempozyum ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları için yurt dışına gitmelerinin mesleki gelişim açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda, ayrımcılığın giderilmesi ve meslek odalarının taleplerinin karşılanması amaçlanıyor.

HANGİ MESLEKLERE YEŞİL PASAPORT VERİLİYOR?

Türkiye'de yeşil pasaport kullanabilen meslek grupları arasında şunlar bulunuyor:

Devlet memurları ve kamu görevlileri

Meclis ve hükümet üyeleri (eski milletvekilleri ve eski bakanlar)

Belediye başkanları

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular

Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar

HANGİ MESLEKLERE YEŞİL PASAPORT VERİLECEĞİ KONUŞULUYOR?

Meclis'e sunulan son teklif kapsamında diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlara da en az 15 yıl kıdem şartıyla yeşil pasaport verilmesi gündemde. Teklif kabul edilirse, bu meslek grupları da hususi damgalı pasaport sahibi olabilecek.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, Türkiye'de "hususi damgalı pasaport" olarak biliniyor. Sahiplerine birçok ülkeye vizesiz veya kolay vize alma imkânı sunuyor. Genellikle kamu görevlileri ve belirli meslek grupları tarafından kullanılabiliyor ve yurtdışında seyahat ve iş amaçlı avantajlar sağlıyor.