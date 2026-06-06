2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı, hazırlık programı kapsamında kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Venezuela maçı Dünya Kupası maçı mı? Venezuela Türkiye maçı hazırlık maçı mı? Detaylar...

VENEZUELA MAÇI DÜNYA KUPASI MAÇI MI?

Venezuela - Türkiye karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi maçları kapsamında yer almamaktadır. Mücadele turnuva fikstürüne dahil olmayıp, A Milli Takım’ın Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynadığı uluslararası bir hazırlık maçı niteliğindedir.

Bu tür karşılaşmalar, teknik heyetin oyuncu performansını değerlendirmesi, takım uyumunu artırması ve turnuva öncesi oyun planlarını test etmesi açısından önemli bir hazırlık süreci olarak görülüyor. Venezuela karşılaşması da bu kapsamda değerlendirilen ciddi test maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

VENEZUELA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Venezuela - Türkiye hazırlık karşılaşması, 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 01.00’de oynanacak. Mücadele, 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece futbolseverlerle buluşacak.

VENEZUELA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Böylece futbolseverler milli takımı ücretsiz olarak takip edebilecek.