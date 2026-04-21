Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında, nereli? Vedat Muriqi'nin gol sayısı nedir, Fenerbahçe istatistikleri nasıl?

Vedat Muriqi hakkında yeniden gündeme gelen transfer iddiaları futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı santrforun yeniden Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Peki, Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında, nereli? Vedat Muriqi'nin gol sayısı nedir, Fenerbahçe istatistikleri nasıl?

Vedat Muriqi ismi transfer piyasasında yeniden hareketlilik yaratmış durumda. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili çıkan iddialar, oyuncunun kariyerindeki olası yeni sayfa ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Süper Lig’de daha önce gösterdiği performansla bilinen Kosovalı golcünün adı farklı senaryolarla anılırken, kulislerde konuşulan detaylar dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VEDAT MURİQİ KİMDİR?

Vedat Muriqi, santrfor mevkiinde görev yapan Kosovalı millî futbolcudur. Futbol kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Türkiye ve Avrupa’da önemli kulüplerde forma giyerek adını duyurmuştur. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve golcülüğüyle öne çıkan Muriqi, günümüzde İspanya La Liga ekiplerinden RCD Mallorca forması giymektedir.

VEDAT MURİQİ KAÇ YAŞINDA?

24 Nisan 1994 doğumlu olan Vedat Muriqi, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

VEDAT MURİQİ NERELİ?

Muriqi, eski Yugoslavya sınırları içinde yer alan Prizren’de (günümüzde Kosovo) doğmuştur. Türkçe ana dilli bir aileden gelmektedir.

VEDAT MURİQİ’NİN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Liria Prizren’de başlayan Muriqi, ardından sırasıyla Teuta, Besa Kavajë ve Türkiye’de Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu, burada sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 2020’de İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio’ya transfer oldu.

2022 yılında kiralık olarak katıldığı Mallorca’da başarılı bir performans sergileyen Muriqi, aynı yıl bonservisiyle bu takıma transfer edildi. Kariyeri boyunca hem kulüp hem de Kosova millî takımı adına önemli goller atan Muriqi, golcü kimliğiyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır.

Sahra Arslan
