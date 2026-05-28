Vatan Özcan kimdir, hangi takımda oynuyor, mevki ne? Vatan Özcan kaç yaşında, nereli? Vatan Özcan Milli Takım'da oynayacak mı?
İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’nin U21 takımında forma giyen Vatan Özcan, genç yaşına rağmen hem kulüp kariyeri hem de milli takım tercihiyle dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Peki, Vatan Özcan kimdir, hangi takımda oynuyor, mevki ne? Vatan Özcan kaç yaşında, nereli? Vatan Özcan Milli Takım'da oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

VATAN ÖZCAN KİMDİR?

Vatan Özcan, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’nin U21 takımında forma giyen genç bir futbolcudur. Henüz 18 yaşında olan oyuncu, kariyerine İngiltere’de devam ederken Türk Milli Takımı’nı tercih etme kararıyla da dikkat çekti.

İngiltere’nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen Vatan Özcan, geleceğini Türkiye A Milli Takımı’nda sürdürmek istediğini açık şekilde ifade etti.

VATAN ÖZCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Vatan Özcan, İngiltere Championship temsilcisi Norwich City’nin U21 takımında oynamaktadır. A takıma yükselme sürecine yakın olduğu da kendisi tarafından belirtilmiştir.

VATAN ÖZCAN MEVKİ NE?

Vatan Özcan’ın mevkii sol bek (left-back) olarak bilinmektedir. Savunma hattının sol tarafında görev yapmaktadır.

VATAN ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

Vatan Özcan 18 yaşındadır.

VATAN ÖZCAN NERELİ?

Vatan Özcan’ın doğum yeri hakkında net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. 

VATAN ÖZCAN MİLLİ TAKIM'DA OYNAYACAK MI?

Vatan Özcan, açıklamalarında Türk Milli Takımı’nı tercih ettiğini ve çağrı geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini belirtti. Hedefi:

Önce Türkiye U21 (Ümit Milli Takım)

Ardından Türkiye A Milli Takımı

Ayrıca Ferdi Kadıoğlu’nu örnek aldığını ve A Milli Takım’ın sol bek pozisyonunda kalıcı olmak istediğini ifade etti.

Norwich City A takımında forma şansı bulmaya yaklaştığını da söyleyerek, gelecekte milli takımda düzenli olarak yer almayı hedeflediğini vurguladı.

Dilara Yıldız
