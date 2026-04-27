Vasquez kim, Beşiktaş kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli, kiralık mı, bonservisli mi?

Beşiktaş’ta öne çıkan isimlerden biri olan Devis Vasquez, futbolseverlerin merak ettiği oyuncular arasında yer alıyor. “Vasquez kim, Beşiktaş kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli?” soruları özellikle son dönemde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Genç yaşına rağmen dikkat çeken performansı ve kariyer geçmişiyle öne çıkan kaleci, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez’in yaşı, doğum yeri ve futbol kariyerine dair detaylar futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa’da farklı kulüplerde forma giyen Vasquez’in kariyer yolculuğu ve istatistikleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

KİMDİR DEVIS VASQUEZ? BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ

Devis Estiven Vásquez Llach, 12 Mayıs 1998 doğumlu Kolombiyalı bir kalecidir. Kariyerine Güney Amerika’da başlayan Vasquez, genç yaşlarda farklı kulüplerin altyapılarında forma giydikten sonra Paraguay ekibi Guaraní ile profesyonel futbola adım attı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı file bekçisi, Avrupa futboluna transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Günümüzde ise İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın oyuncusu olan Vasquez, kiralık olarak Beşiktaş forması giymektedir.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? KARİYER YOLCULUĞU

1998 doğumlu olan Devis Vasquez, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır ve Kolombiya vatandaşıdır. Futbolculuk kariyerinde Güney Amerika’dan Avrupa’ya uzanan bir yol izleyen kaleci, özellikle Guaraní dönemindeki başarılı performansıyla adını duyurmuştur. Ardından AC Milan, Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Vasquez, 2025 yılında Roma’ya transfer olmuş ve aynı dönemde Beşiktaş’a kiralık olarak katılarak Süper Lig’de mücadele etmeye başlamıştır.

Osman DEMİR
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Kaymakamdan milletvekiline tepki çekecek yanıt: Kes lan
Haberler.com
Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı

Ünlü sunucu First Lady'yi fena kızdırdı! Sözleri yenilir yutulur değil
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol

Süper Lig'de çılgın maç! 90. dakikadan sonra tam 3 gol oldu
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bahreyn, 'İran'a destek ve ülke aleyhine faaliyet' gerekçesiyle 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

"İran destekçisisiniz" deyip onlarca kişiyi vatandaşlıktan attılar
Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı

Ünlü sunucu First Lady'yi fena kızdırdı! Sözleri yenilir yutulur değil
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti