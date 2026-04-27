Vasquez kim, Beşiktaş kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli, kiralık mı, bonservisli mi?

Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez’in yaşı, doğum yeri ve futbol kariyerine dair detaylar futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa’da farklı kulüplerde forma giyen Vasquez’in kariyer yolculuğu ve istatistikleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

KİMDİR DEVIS VASQUEZ? BEŞİKTAŞ’IN YENİ KALECİSİ

Devis Estiven Vásquez Llach, 12 Mayıs 1998 doğumlu Kolombiyalı bir kalecidir. Kariyerine Güney Amerika’da başlayan Vasquez, genç yaşlarda farklı kulüplerin altyapılarında forma giydikten sonra Paraguay ekibi Guaraní ile profesyonel futbola adım attı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı file bekçisi, Avrupa futboluna transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Günümüzde ise İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın oyuncusu olan Vasquez, kiralık olarak Beşiktaş forması giymektedir.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? KARİYER YOLCULUĞU

1998 doğumlu olan Devis Vasquez, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır ve Kolombiya vatandaşıdır. Futbolculuk kariyerinde Güney Amerika’dan Avrupa’ya uzanan bir yol izleyen kaleci, özellikle Guaraní dönemindeki başarılı performansıyla adını duyurmuştur. Ardından AC Milan, Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Vasquez, 2025 yılında Roma’ya transfer olmuş ve aynı dönemde Beşiktaş’a kiralık olarak katılarak Süper Lig’de mücadele etmeye başlamıştır.