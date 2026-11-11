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Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, Serhat kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun son bölüm ne kadar kazandı? Serhat kimdir?

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Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, Serhat kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun son bölüm ne kadar kazandı? Serhat kimdir?
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Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle ekran başındaki izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bilgisayar kurasıyla belirlenen günün yarışmacısı Serhat, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı mücadele veriyor.

Bölümün yayınlanmasıyla birlikte "Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı?", "Serhat kaç TL ile yarışmadan ayrıldı?" ve "Serhat kimdir?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte Var Mısın Yok Musun'un son bölümüne ve Serhat'a dair merak edilenler.

BUGÜNÜN ŞANSLI YARIŞMACISI SERHAT OLDU

Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısını belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Serhat'ın ismi çıktı. Kura sonucunda yarışma koltuğuna oturan Serhat, büyük ödül için mücadeleye başladı. Serhat'ın açtırdığı kutular ve bankanın her tur sonunda yaptığı teklifler, hem stüdyoda hem de ekran başında heyecanla takip edildi.

SERHAT KİMDİR?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Serhat, 1997 yılında doğdu. Üç kardeşten biri olan Serhat, aslen İzmitli. Küçük yaşta çalışma hayatına atılan Serhat, bugüne kadar farklı sektörlerde çeşitli işlerde çalıştı.

SERHAT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1997 doğumlu olan Serhat, 29 yaşında. Serhat, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden.

VAR MISIN YOK MUSUN SERHAT NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Serhat'ın kazandığı ödül miktarı henüz netleşmedi. Serhat'ın bankadan gelen teklifleri kabul edip etmeyeceği ve yarışmayı kaç TL ile tamamlayacağı bölümün sonunda belli olacak. Ödül miktarı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

VAR MISIN YOK MUSUN NASIL OYNANIYOR?

Var Mısın Yok Musun'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Günün yarışmacısı, kendi kutusunu seçtikten sonra diğer kutuları sırayla açtırıyor. Banka her turun sonunda yarışmacının kutusunu satın almak için bir teklifte bulunuyor. Yarışmacı teklifi kabul ederse "varım" diyerek ödülü alıyor, reddederse "yokum" diyerek oyuna devam ediyor. Kutular açıldıkça yarışmacının alması gereken risk de büyüyor.

VAR MISIN YOK MUSUN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla haftada iki gün, salı ve çarşamba akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Osman Demir
Osman Demir
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