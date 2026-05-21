Var Mısın Yok Musun ödül ne, kaç TL ödül verilecek, büyük ödül ne?

“Var Mısın Yok Musun ödül ne, kaç TL ödül verilecek?” sorusu, yarışmanın yeniden ekranlara dönmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıllar sonra atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan efsane yarışmanın büyük ödülü ve kazanç sistemi merak konusu oldu.

Yeniden yayın hayatına başlayacağı açıklanan Var Mısın Yok Musun yarışmasında ödül miktarı gündemin odağına yerleşti. “Var Mısın Yok Musun ödül ne kadar?” sorusu sosyal medyada sıkça sorulurken, yarışmada verilecek büyük ödül ve kazanç yapısı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv’nin merakla beklenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 28 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın ikinci bölümü ise 29 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

Yapım, bundan sonra Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün izleyici karşısına çıkacak.

ESRA EROL SUNUCULUK YAPACAK

Yeni sezonuyla geri dönen Var Mısın Yok Musun’un sunuculuğunu başarılı televizyoncu Esra Erol üstlenecek. Programın yayınlanan tanıtımı kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medyada da yarışmaya yönelik yorumlar dikkat çekti.

Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelecek yarışmanın, nostalji severleri yeniden ekran başına toplaması bekleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

Heyecan ve riskin ön planda olduğu yarışmada Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyon TL’yi kazanabilmek için mücadele edecek.

Her turun sonunda banka tarafından yarışmacılara teklif sunulacak. Yarışmacılar ise kutular açıldıkça risk alıp almamaya karar verecek. Şansın yanı sıra stratejinin de önemli rol oynayacağı yarışmada nefes kesen anların yaşanması bekleniyor.

FENOMEN YARIŞMA YENİDEN EKRANDA

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Var Mısın Yok Musun, yeni formatı ve yüksek ödülüyle yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkacak.

Osman DEMİR
