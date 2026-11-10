Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı, İhsan kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun İhsan kimdir?

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Var Mısın Yok Musun'un 10 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan İhsan Sözal'ın kazandığı ödül henüz netlik kazanmadı. 29 yaşındaki Amasyalı yarışmacının açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler, ekran başındaki izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İşte İhsan Sözal'a ilişkin merak edilenler.

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'da yarışan İhsan Sözal'ın kazandığı ödül :

VAR MISIN YOK MUSUN SON BÖLÜM NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 10 Kasım tarihli son bölümünde yarışmacı İhsan Sözal'ın kazandığı ödül henüz açıklanmadı. Bölümün sonucu, yarışmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ İHSAN OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında İhsan Sözal'ın adı çıktı. Günün şanslı yarışmacısı olan İhsan, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu ve stüdyoda heyecan dolu anlar yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN SÖZAL KİMDİR?

İhsan Sözal, Var Mısın Yok Musun yarışmasının 10 Kasım 2026 tarihli bölümüne katılan yarışmacı. 29 yaşındaki Sözal, Amasyalı ve ailesi Ankara'da yaşıyor. Yarışma öncesinde kendini tanıtan Sözal, emlak sektöründe çalıştığını söyledi. Seyahat etmeyi seven yarışmacının ilgi alanları arasında yapay zekâ ve trading de bulunuyor.

İHSAN SÖZAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İhsan Sözal, 29 yaşında. Memleketi Amasya olan yarışmacının ailesi Ankara'da yaşıyor.

İHSAN SÖZAL NE İŞ YAPIYOR?

İhsan Sözal, emlak sektöründe çalışıyor. Yarışmacı, kendini tanıtırken seyahate, yapay zekâ teknolojilerine ve finansal piyasalarda alım satım işlemleri anlamına gelen trading'e ilgi duyduğunu da belirtti.