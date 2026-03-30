Vapur seferleri iptal mi 30 Mart Pazartesi?

30 Mart Pazartesi İstanbul’da deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO’nun bazı seferleri durdurulurken, vatandaşlar güncel sefer bilgilerini resmi kaynaklardan takip ediyor. Deniz yolculuğu yapacak olanların planlarını buna göre ayarlaması gerekiyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 30 MART PAZARTESİ?

İptal edilen seferler açıklandı:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy Kabataş Hattı

Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerimizin Sütlüce uğramaları

Bilgilerinize sunarız."