Vapur seferleri iptal mi 30 Mart Pazartesi?
İstanbul'da 30 Mart 2026 Pazartesi günü vapur seferleri hava koşulları nedeniyle aksadı. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun birçok hattında iptaller yaşanırken, yolcular seferlerin durumunu takip etmek için resmi duyuruları kontrol ediyor.
İptal edilen seferler açıklandı:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Karaköy Kabataş Hattı
Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerimizin Sütlüce uğramaları
Bilgilerinize sunarız."