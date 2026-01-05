Van okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Van Valiliği, 6 Ocak Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Van'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu olurken, Valilik'ten yapılan açıklamada, hava koşullarının eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.

6 OCAK VAN HAVA DURUMU

Bölge Buz Kesiyor: Termometreler -20 Dereceyi Görecek, Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Ocak ayının ikinci haftasında bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hafta başında kuru soğukla başlayacak olan hava durumu, hafta ortasından itibaren yerini kar yağışına bırakacak.

Rekor Soğuklar: -20 Dereceye Hazır Olun!

Haftanın en soğuk günü 6 Ocak Salı olacak. Tahminlere göre sıcaklıklar gece saatlerinde -20°C'ye kadar düşecek. Gündüz ise en yüksek sıcaklığın sıfırın altında -10°C civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü de dondurucu soğuklar devam ederek en düşük -18°C seviyelerinde ölçülecek.

Kar Yağışı Perşembe Günü Başlıyor

Haftanın ilk üç günü etkili olan aşırı soğuk hava, Perşembe gününden itibaren yerini yağışa bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışının başlamasıyla birlikte sıcaklıklar bir miktar yükselse de gece -15°C ile dondurucu etkisini sürdürecek.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışı etkisini artıracak. Nem oranının %96'ya çıkmasıyla birlikte hissedilen soğuk artacak. Sıcaklıklar gece -5°C ile -10°C arasında değişecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Kar yağışı devam ederken termometreler gece -11°C'yi gösterecek.

Geçmişteki Uç Değerlere Yaklaşıyor

Bölgenin geçmiş yıllardaki (1991-2020) verilerine bakıldığında, 10 Ocak tarihlerinde en düşük sıcaklığın -32,2°C olarak kayıtlara geçtiği görülüyor. Bu haftaki tahminler ekstrem seviyelere ulaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir hayli dikkat çekici.

2 OCAK CUMA VAN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.