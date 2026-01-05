Haberler

Van okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Van okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Ocak Salı günü Van'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Van Valiliği'nin kar tatili ile ilgili kararı bekleniyor. Van'da eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

Van Valiliği, 6 Ocak Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Van'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu olurken, Valilik'ten yapılan açıklamada, hava koşullarının eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.

6 OCAK VAN HAVA DURUMU
Bölge Buz Kesiyor: Termometreler -20 Dereceyi Görecek, Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Ocak ayının ikinci haftasında bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hafta başında kuru soğukla başlayacak olan hava durumu, hafta ortasından itibaren yerini kar yağışına bırakacak.

Rekor Soğuklar: -20 Dereceye Hazır Olun!

Haftanın en soğuk günü 6 Ocak Salı olacak. Tahminlere göre sıcaklıklar gece saatlerinde -20°C'ye kadar düşecek. Gündüz ise en yüksek sıcaklığın sıfırın altında -10°C civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü de dondurucu soğuklar devam ederek en düşük -18°C seviyelerinde ölçülecek.

Van okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar Yağışı Perşembe Günü Başlıyor

Haftanın ilk üç günü etkili olan aşırı soğuk hava, Perşembe gününden itibaren yerini yağışa bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışının başlamasıyla birlikte sıcaklıklar bir miktar yükselse de gece -15°C ile dondurucu etkisini sürdürecek.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışı etkisini artıracak. Nem oranının %96'ya çıkmasıyla birlikte hissedilen soğuk artacak. Sıcaklıklar gece -5°C ile -10°C arasında değişecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Kar yağışı devam ederken termometreler gece -11°C'yi gösterecek.

Geçmişteki Uç Değerlere Yaklaşıyor

Bölgenin geçmiş yıllardaki (1991-2020) verilerine bakıldığında, 10 Ocak tarihlerinde en düşük sıcaklığın -32,2°C olarak kayıtlara geçtiği görülüyor. Bu haftaki tahminler ekstrem seviyelere ulaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir hayli dikkat çekici.

2 OCAK CUMA VAN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi

Afrika Kupası'nda çılgın maç! Zor da olsa son 8'e kaldılar
Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular