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Valorant çöktü mü? 15 Hazirann Perşembe Valorant sorun mu var?

Valorant çöktü mü? 15 Hazirann Perşembe Valorant sorun mu var?
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Hem Valorant hem de League of Legends oyuncuları, gün boyunca oyunlara girişte kesintili erişim deneyimlediklerini aktardı. Kullanıcıların karşılaştığı hata bildirimleri, kısa sürede dijital platformlarda büyük bir konuşma konusu haline gelirken, bu durumun kapsamı ve temel nedeni hakkında sorular ortaya çıktı. Riot Games'in resmi hizmet durumu paneli, genel bir aksaklık işaret etmese de, oyuncu şikayetlerindeki ani yükseliş göz ardı edilemezdi.

15 Hazirann Perşembe tarihinde, çok sayıda oyun tutkunu her iki oyuna da erişim zorlukları yaşadığını bildirdi. Bu bağlantı problemleri dalgasının, küresel çapta hissedilen ve Cloudflare'in altyapısından kaynaklandığı düşünülen yaygın bir teknik arızanın sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Valorant çöktü mü? 15 Hazirann Perşembe Valorant sorun mu var?

VALORANT ERİŞİM SORUNU MU YAŞIYOR?

15 Hazirann tarihinde, yüzlerce oyuncunun aynı anda benzer hata mesajları paylaşması üzerine, sosyal medyada hızla "Riot Games sunucuları çöktü" şeklinde yorumlar yayılmaya başladı. Özellikle Valorant kullanıcıları; oyun istemcisini geçememe, sunucuya bağlantı kuramama ve "hizmet dışı" uyarıları aldıklarını rapor etti.

Fakat Riot Games'in resmi hizmet durum sayfasında genel bir sunucu çökmesi gözükmüyor. Bu nedenle, yaşanan aksaklığın doğrudan oyuna özgü bir arızadan kaynaklanmadığı düşünülüyor. Cloudflare altyapısını kullanan birçok internet platformunun aynı anda erişim sıkıntısı yaşaması, Valorant ve LoL'deki sorunların da geçici bir ağ yönlendirme hatası sonucu olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

LEAGUE OF LEGENDS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN BAĞLANILAMIYOR?

Bugün (15 Hazirann Perşembe) itibarıyla League of Legends bazı kullanıcılarda açılmıyor ve oyuna girişte hata bildirimi veriyor. Yaşanan bu sorunun kaynağının, Riot'un kendi altyapısı yerine, küresel çapta birçok internet sitesini etkileyen Cloudflare kaynaklı büyük bir teknik aksaklık olduğu tahmin ediliyor.

GÜN İÇİNDE YAŞANANLARIN KISA ÖZETİ

Cloudflare'deki teknik aksaklık nedeniyle League of Legends'a bağlanmada gecikmeler ve zorluklar yaşanmaktadır. Bu durum, oyun ekranının açılmaması veya giriş aşamasında takılıp kalma şeklinde kendisini gösteriyor. Sorunun, Cloudflare ekibi tarafından çözülmesiyle birlikte, oyuncu erişimlerinin de normale dönmesi beklenmektedir.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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