Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir'de büyük sürpriz mi geliyor? Dizinin vazgeçilmez karakterlerinden Demir'in ekrana veda edeceğine dair iddialar sosyal medyayı sallarken izleyiciler büyük bir merak içine girdi. Peki Uzak Şehir Demir gerçekten diziden ayrılıyor mu, yoksa sürpriz bir dönüş mü bekleniyor?

ECE ERKEN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İddia, Ece Erken'in "Gel Konuşalım" programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Erken, Demir karakterini hayata geçiren Ferit Kaya'nın diziden ayrılacağını öne sürdü. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

İddiaların gündem oluşturmasının ardından ne oyuncu Ferit Kaya ne de dizi ekibinden herhangi bir resmi açıklama yapıldı. Belirsizlik devam ederken izleyicilerin merakı her geçen saat daha da artıyor.