Uzak Şehir Cihan ölecek mi sorusunun yanıtı, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak 74. bölümde belli olacak. Cihan yangında öldü mü merakı sürerken şu ana kadar Cihan'ın öldüğünü gösteren bir sahne yayınlanmadı. Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu sorusuna ilişkin ise dizi ekibi ya da oyuncu tarafından yapılmış bir ayrılık açıklaması bulunmuyor. Uzak Şehir 74. bölüm fragmanındaki yangın sahnesi, Cihan ile Alya arasındaki son gelişmeler ve yeni bölüm detayları haberimizde.

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLECEK Mİ?

Uzak Şehir'de Cihan'ın akıbeti, bu akşam ekrana gelecek 74. bölümle birlikte netlik kazanacak. Fragmanda Cihan'ın, Kartal'ın uyarısına rağmen Enver'i kurtarmak için gözünü kırpmadan alevlerin arasına girdiği görülüyor. Fragman, Cihan'ın o alevlerden sağ çıkıp çıkamayacağı sorusunu bilinçli olarak cevapsız bırakıyor.

Öte yandan fragmanda Nare'nin, hastanede Alya'nın hamile olduğunu öğrendiğinde hem Alya hem de abisi için sevinç yaşadığı görülüyor. Bu sahne, izleyicilerin Cihan için umutlu olmasına neden oluyor. Ancak kesin sonuç, ancak yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

CİHAN YANGINDA ÖLDÜ MÜ?

Cihan'ın yangında öldüğünü gösteren bir sahne şu ana kadar yayınlanmadı. 73. bölümde Cihan, alevlerin arasında kalan Alya ve Enver'e ulaşmak için zamanla yarıştı. 74. bölüm fragmanında ise Cihan'ın Enver'i kurtarmak için yangının içine girdiği anlar yer alıyor. Dolayısıyla Cihan'ın hayatını kaybettiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

73. bölümde Alya, Enver'in iyiliği için onun yanına gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu karar, Alya'yı hesaba katmadığı büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Enver ve Alya alevlerin arasında kalırken Cihan, hem Alya'ya hem de henüz varlığından habersiz olduğu bebeğine yetişmek için zamanla yarıştı.

Bu sahnelerden önce Cihan, Alya'ya parmağındaki yüzüğün kendisi için hiçbir anlam taşımadığını, o yüzüğü er ya da geç çıkaracağını ve kalbinde ondan başka kimse olmadığını itiraf etmişti. Bulantılarıyla baş etmeye çalışan Alya ise hamileliğini henüz Cihan'a açmamıştı. Yangın, ikilinin tam da birbirine en yakın olduğu anda araya giren büyük bir sınav oldu.

OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'den ayrılacağına dair ne yapım ekibinden ne de oyuncunun kendisinden yapılmış bir açıklama bulunuyor. Fragmandaki yangın sahnesinin ardından gündeme gelen ayrılık soruları, şimdilik yalnızca izleyicilerin merakından kaynaklanıyor.

Ozan Akbaba, dizinin başından bu yana hikâyenin ana karakterlerinden Cihan'a hayat veriyor. Cihan'ın Alya'ya duygularını itiraf etmesi ve Alya'nın hamileliğinin henüz Cihan'a açılmamış olması, hikâyede Cihan için önemli gelişmelerin beklediğine işaret ediyor.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

74. bölüm fragmanında yangın sahnesinin devamına dair dikkat çekici kareler yer alıyor. Kartal'ın tüm uyarılarına rağmen Cihan, Enver'i kurtarmak için gözünü kırpmadan alevlerin içine dalıyor. Fragmanda Cihan'ın alevlerden sağ çıkıp çıkamayacağı sorusu cevapsız bırakılıyor.

Fragmanın bir diğer önemli detayı ise hastanede geçen sahne. Nare, hastanede Alya'nın hamile olduğunu öğreniyor ve hem Alya hem de abisi Cihan için büyük bir sevinç yaşıyor. Konakta ise Sadakat acı gerçekle yüzleşiyor; öz evladının Cihan değil Kaya olduğunu kabulleniyor ve Alboraların başına geçmeyi bir soy davası olarak görmeye başlıyor.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uzak Şehir 74. bölüm, bu akşam 23 Kasım 2026 Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yangın sahnesinin nasıl sonuçlanacağı ve karakterlerin akıbeti bu bölümde netlik kazanacak. Diziyi televizyondan izleyemeyenler, Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve Kanal D mobil uygulamasından yayını eş zamanlı takip edebilir.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir, küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın, hayatını kaybeden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Mardin'de karşısına çıkan Albora ailesi; gelenekleri, güç savaşları ve yıllardır saklanan sırlarıyla Alya'nın hayatını beklemediği bir yöne sürüklüyor. Alya ile Cihan arasındaki inişli çıkışlı ilişki ise hikâyenin merkezinde yer alıyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Uzak Şehir'in başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Ozan Akbaba, Albora ailesinin sert mizaçlı oğlu Cihan'ı; Sinem Ünsal ise Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'yı canlandırıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.