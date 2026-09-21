Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 65. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 66. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Alya, oğlu kurşunların arasında büyümesin diye Ecmel'le anlaşmaya gidiyor. Ecmel'in anlaşma şartları ne olacak?
Alya, Ecmel'le anlaşmaya gidince bu kez şaşıran Cihan olur!
Oğlunun peşinden Mardin'e dönen Alya, aşık olduğu adamı artık tanıyamaz hale gelir.
Zerrin gözünü iyice karartıp Kaya'nın karşısına silahla çıkar.
Küçük Cihan'ı kaçırma planıyla Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan, onları kalmaya ikna edebilecek mi?
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kanlı du¨ğu¨nu¨n ardından Albora Konağı'nı derin bir yas kaplar. Yaşananlardan habersiz Mardin'e dönen Alya, peş peşe öğrendiği acı gerçeklerle yıkılır. Cihan'a ulaşmaya çalışsa da karşısında artık bambaşka bir adam vardır. Cihan'ın aldığı karar ise yalnızca onların değil, Cihan Deniz'in de kaderini değiştirecektir. Evlat acısı ve vicdanıyla baş başa kalan Sadakat, hayatının en bu¨yu¨k sınavını verirken; Nare ise yaşadığı bu¨yu¨k kaybın ardından alacağı kararlarla Albora ailesini hiç beklemediği yeni bir tehlikenin eşiğine su¨ru¨kleyecektir.
Öte yandan Demir'le ilgili gelişmeler Zerrin'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine çeker. Gu¨nler içinde iki oğlunu toprağa veren Ecmel ise acısını bu¨yu¨k bir öfkeye dönu¨ştu¨ru¨r ve bu¨tu¨n dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan yapar. Aylar sonra Budapeşte'de oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya, geçmişi geride bıraktığını du¨şu¨nu¨rken karşısına çıkan beklenmedik biriyle sarsılır. Yarım kalan hesaplar ve söylenemeyen sözler yeniden gu¨n yu¨zu¨ne çıkacaktır. Öte yandan Hasan, tesadu¨fen öğrendiği öyle bu¨yu¨k bir sırrın yu¨ku¨nu¨ tek başına taşımaktadır ki, bu gerçek ortaya çıktığında yalnızca Albora ailesinin değil, bugu¨ne kadar herkesin doğru bildiği bu¨tu¨n dengeler altu¨st olacaktır.
UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 66. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.
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