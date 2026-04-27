Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 60. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

CIHAN VE ALYA ARASINDAKİ GERİLİM YENİDEN ALEVLENİYOR

Cihan, Alya ile arasındaki soğukluğu sona erdirmek için duygularını bir kez daha açıkça dile getirir ve aşkını ilan eder. Ancak bu adım, aralarındaki tüm sorunları çözmeye yetmez.

MERYEM’İN SAKLAMAYA ÇALIŞMADIĞI DUYGULARI

Tüm bu yoğun duygusal karmaşaya rağmen Meryem, Cihan’a karşı hislerini gizlemekte zorlanır ve ilgisi giderek daha görünür hale gelir.

NARE’NİN KRİTİK DURUMU VE BEBEK ENDİŞESİ

Nare’nin geçirdiği tehlikeli baygınlık, bebeğin sağlığı konusunda büyük bir soru işareti yaratır. Bu durum doğum sürecini tamamen değiştirebilir.

BOYANAN GERÇEKLER: DÜĞÜN VİDEOSU SONRASI YÜZLEŞME

Boran’ın izlettiği düğün videosu, Alya ile Cihan’ı baş başa getirir. İkili, geçmişte yaşananları tüm açıklığıyla konuşmak zorunda kalır.

ŞAHİN’İN İKNA ÇABASI VE NARE’NİN KARARLILIĞI

Şahin, Nare’yi bebeği aldırma konusunda ikna etmeye çalışsa da Nare kararlılığından geri adım atmaz ve fikrini değiştirmez.

KAYA’NIN GERÇEKLE YÜZLEŞMESİ VE SIRLARIN AÇIĞA ÇIKIŞI

Kaya, Zerrin’in emzirdiği bebeğin kendi kızı olduğunu öğrenir ve büyük bir sarsıntı yaşar.

SADAKAT’İN ŞÜPHELERİ VE ENGİN ŞEF’İN GİZEMLİ BAĞLANTILARI

Sadakat, Meryem’in oğlu hakkında şüphe duymaya başlarken Engin Şef’in gizemli ilişkileri Alya ile Cihan için yeni tehlikelerin habercisi olur.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meryem’in konağa gelişi, dengeleri bir anda altüst eder. Alya bu yeni duruma mesafe koymayı seçerken, Meryem geçmişten taşıdığı duygularla kendi içinde zorlu bir mücadele verir ve sınırlarını korumaya çalışır. Ancak iki kadının yüz yüze geldiği an, bastırılan gerilim kaçınılmaz biçimde gün yüzüne çıkar.

Öte yanda, Zerrin’in attığı beklenmedik adımın ardından Demir verdiği sözü tutar. Fakat bunun bir bedeli vardır. Demir’in Zerrin’den istediği son hamle, üzerindeki baskıyı katlanılmaz hale getirirken, yeni bir şüphenin de fitilini ateşler.

Cihan ise küçük bir detayın peşine düşer ve Şahin’le birlikte bu gizemin izini sürmeye başlar.

Alya ile Cihan arasındaki mesafe Cihan’ın dengesini sarsar. Alya’nın karşı dairesine taşınan yeni komşu, Cihan’ın gözünden kaçmaz. Kıskançlıkla mücadele etmekte zorlanan Cihan, bu durum üzerinden Alya’yla yeniden karşı karşıya gelir.

Tüm bu gelişmelerin ortasında Sadakat, Boran’la kurduğu gizli ortaklıkla yeni bir hamle yapar. Bu destekle yeniden güç kazanan Boran, geçmişte kaldığı sanılan bir anın izlerini herkesin gözleri önüne serer. Duyulan tek bir cümle... Bazıları için saklı duyguları açığa çıkarırken, bazıları için derin bir kırılmanın başlangıcı olacaktır.

UZAK ŞEHİR 60. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 60. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.